14 novembre 2018- 08:02 Manovra: Tria a Ue, con privatizzazioni giù debito a 126% in 2021

Roma, 14 nov. (AdnKronos) - Per "accelerare la riduzione del rapporto debito/pil e preservarlo dal rischio di eventuali shock macroeconomici, il governo ha deciso di innalzare all'1% del Pil per il 2019 l'obiettivo di privatizzazione del patrimonio pubblico". A indicarlo è il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nella lettera inviata alla Commissione europea, spiegando che "gli incassi costituiscono un margine di sicurezza per garantire che gli obiettivi di riduzione del debito approvati dal Parlamento siano raggiunti anche qualora non si realizzi appieno la crescita del pil ipotizzata". "Tenuto conto di tali introiti e del loro impatto anche in termini di minori emissioni di debito sul mercato, e quindi minori interessi, la discesa del rapporto debito-pil sarebbe - sottolinea Tria - ancora più marcata e pari a 0,3 punti quest'anno, 1,7 nel 2019, 1,9 nel 2020, 1,4 nel 2021 portando il rapporto dal 131,2%del 2017 al 126,0 del 2021".