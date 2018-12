27 dicembre 2018- 22:46 Manovra: Tria, clausole salvaguardia grande problema ma ereditato

Roma, 27 dic. (AdnKronos) - "Le clausole di salvaguardia è chiaro che sono un grande problema ma noi lo abbiamo ereditato". Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione sulla manovra alla Camera. "Si lavorerà fin da gennaio per fare quello che abbiamo fatto quest'anno: abbiamo eliminato 12,5 miliardi di clausole di salvaguardia". "Certamente sono state aumentate ma chiaramente abbiamo eredito una situazione del passato", sottolinea il ministro. "Non è che adesso cadiamo dalle nuvole, bisogna fare un grosso lavoro e partire subito".