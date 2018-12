11 dicembre 2018- 13:47 Manovra: Tria, costo reddito e pensioni inferiore a previsioni iniziali

Roma, 11 dic. (AdnKronos) - Reddito di cittadinanza e quota 100 per le pensioni costerebbero “meno” di quanto previsto inizialmente. Lo ha affermato il ministro dell’Economia Giovanni Tria spiegando che “man mano che si stanno delineando in modo più preciso le misure e stiamo finendo le stime sul loro vero corso, credo che ci siano spazi per vedere che il costo è inferiore a quanto preventivato”.