21 novembre 2018- 21:04 Manovra: Tria, divergenza di decimali, conti sotto controllo

Roma, 21 nov. (AdnKronos) - "In realtà stiamo parlando di una divergenza su un obiettivo di deficit che è in fondo contenuto. Stiamo parlando di decimali, i conti sono sotto controllo dentro questi limiti e soprattutto quello che sarà sotto controllo con meccanismi specifici è l'obiettivo di riduzione del rapporto debito/Pil, che è ciò che conta veramente ed è un obiettivo più volte ribadito del governo e sarà mantenuto". Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria intervistato dal Tg1 dopo che la Commissione Ue oggi ha bocciato la manovra del governo."Quando c'è un dialogo - sottolinea ancora Tria- mi auguro che entrambe le parti ovviamente prendano in considerazione quello che dice l'altra parte. Quindi credo che si possa andare avanti e trovare una soluzione possibilmente condivisa, questo credo che sia utile".Il ministro dell'Economia si è detto dispiaciuto "che non siano state prese nella dovuta considerazione le ragioni da noi esposte della nostra manovra: abbiamo visto un rallentamento dell'economia italiana rispetto al contesto dentro il quale si discuteva tra giugno e luglio e questo ha motivato un allontanamento dalle previsioni di deficit o le raccomandazioni di deficit che venivano dalla commissione europea", spiega Tria.