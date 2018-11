14 novembre 2018- 08:03 Manovra: Tria, Governo chiede flessibilità per spese eccezionali

Roma, 14 nov. (AdnKronos) - "La legge di bilancio dedica 1 miliardo di euro per il 2019 specificatamente alla messa in sicurezza e manutenzione di infrastrutture della rete stradale quali viadotti, ponti, gallerie. Gli interventi riguarderanno opere realizzate nella stessa epoca o precedenti il Ponte Morandi, ovvero che presentino specifiche necessità di manutenzione". A scriverlo è il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nella lettera inviata alla Commissione Ue. "In relazione a queste spese eccezionali - sottolinea- per contrastare il disseto idrogeologico e per la manutenzione straordinaria della rete viaria e di collegamenti, il Governo chiede l'applicazione della flessibilità per eventi eccezionali".