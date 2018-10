31 ottobre 2018- 12:46 Manovra: Tria, Italia che cresce fa bene anche all'Ue

Roma, 31 ott. (AdnKronos) - "Un'Italia che cresce non fa bene solo all'Italia ma anche all'Europa". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso del suo intervento alla Giornata mondiale del risparmio. "Il Governo crede fermamente nella necessità di dotare le molte eccellenze presenti sul territorio degli strumenti e delle risorse per far ripartire il Paese su basi solide", sottolinea Tria."L'orientamento espansivo del Governo - rileva il ministro - mira a rispondere alle incertezze derivanti dalle prospettive di deterioramento dell'economia globale facendo leva sulla politica di investimenti pubblici e privati e sul rafforzamento della coesione sociale".