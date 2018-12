30 dicembre 2018- 10:47 Manovra: Tria, non mi dimetto, se vincitore morale a maggior ragione continuo

Roma, 30 dic. (AdnKronos) - "Io non mi dimetto. Non esiste, nel modo più assoluto. Ho letto che è stato scritto, ma è una cosa che non esiste. Ma poi, mi spiega perché dovrei andarmene proprio adesso?". Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria in un colloquio con 'La Repubblica'. "Se è vero che sono il vincitore morale, come dice, a maggior ragione continuo a fare il ministro. Se me ne fossi voluto andare, l’avrei fatto tre mesi fa…", sottolinea ancora Tria."Se avessi voluto dimettermi - spiega il ministro - se avessi voluto lasciare tutto, l’avrei fatto la sera in cui hanno annunciato il deficit al 2,4%. Lì sì che c’era un motivo", aggiunge. "Non l’ho fatto allora, quella sera del 2,4%. Oggi - rileva- siamo qui ed è possibile capire perché presi quella decisione. Oggi si possono vedere i frutti di quella scelta".