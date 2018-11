22 novembre 2018- 15:44 **Manovra: Tria, non necessario prefigurare interventi straordinari tutela risparmio**

Roma, 22 nov. (AdnKronos) - "I fondamentali dell'Italia non giustificano i livelli attuali dello spread. Non credo che sia necessario prefigurare interventi straordinari di tutela del risparmio". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia, Giovanni Tria al Question Time al Senato sottolineando che "il nostro sistema prevede diversi strumenti che in passato hanno già dimostrato la loro efficaccia in tal senso". Nell'interesse del Paese e dell'Ue il ministro auspica che si "sdrammatizzi il tono del dibattito" e ci si concentri "sugli elementi fattuali della proposta di bilancio".