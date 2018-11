9 novembre 2018- 15:01 **Manovra: Tria, per evitare procedura dovremmo fare correzione suicida**

Roma, 9 nov. (AdnKronos) - “Per evitare la procedura sul debito dovremmo fare una manovra di restrizione violentissima, che per un’economia in rallentamento sarebbe un suicidio”. Così il ministro dell’Economia Giovanni Tria in conferenza stampa congiunta a Roma con il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno.