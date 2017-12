MANOVRA: UIL FPL, BENE CORREZIONI E RISORSE DA NOI VOLUTE

27 dicembre 2017- 14:55

Roma, 27 dic. (AdnKronos) - "Da una prima analisi sulla Manovra 2018 abbiamo verificato con soddisfazione come siano state effettuate alcune correzioni e aggiunte risorse, in Sanità sino ad arrivare ai Centri per l’Impiego, Comuni e Province, dalla Uil Fpl fortemente volute e richieste". Lo dichiara in una nota il segretario generale della Uil Fpl, Michelangelo Librandi. "Giorni fa avevamo denunciato le difficoltà in cui riversavano le Province e quindi la necessità di trovare nuovi fondi per strade e scuole". "La manovra 2018 - sottolinea Librandi - rimedia, almeno in parte, all’azzeramento del taglio delle risorse destinate ai servizi che fu varato con la finanziaria di Stato del 2015 destinando 120 milioni complessivamente destinate alle 101 Province italiane per la manutenzione delle strade per il 2018 e un pluriennale fondo di 300 milioni l’anno dal 2019 al 2013; 317 milioni per la spesa corrente dei servizi essenziali; 30 milioni annui per tre anni per aiutare ad uscire dallo squilibrio quelle Province i cui bilanci non hanno retto a causa dei tagli insostenibili"."Importante il riallineamento del trattamento economico accessorio del personale delle Province e Città Metropolitane trasferito alle Regioni. Questo – prosegue Librandi - migliorerà i servizi essenziali ai cittadini che rischiavano di non essere più garantiti. La Manovra 2018 offre anche maggiori garanzie a tutela della spesa e degli investimenti dei Comuni, e cioè dei cittadini per i servizi che da quelle risorse scaturiscono, oltre all’incremento del turn-over al 100% del personale cessato per i Comuni fino a 5.000 abitanti, che la Uil Fpl chiedeva a gran forza".