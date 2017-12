MANOVRA: UIL FPL, BENE CORREZIONI E RISORSE DA NOI VOLUTE (2)

27 dicembre 2017- 14:55

(AdnKronos) - "Vogliamo ricordare il nostro comunicato stampa diramato a novembre nel quale dicemmo che non potevano essere né i lavoratori nè i cittadini a pagare il costo dei tagli effettuati in tutti questi anni nei confronti del sistema delle autonomie locali. Sui Centri per l’Impiego lo Stato chiarisce che dovranno essere direttamente le Regioni a promuovere e gestire gli uffici di collocamento, il personale, le sedi, gli strumenti e le politiche attive del lavoro. Una situazione che monitoreremo – prosegue Librandi – ma di fatto segna un passo avanti alla situazione di paralisi che in molte Regioni si è trascinata tra contenziosi, licenziamenti, ricorsi, disfunzioni, ritardi e disservizi in una fase drammatica per il mercato del lavoro regionale - nazionale". "Sul piano della sanità - dice Librandi - finalmente si è deciso di ridurre gradualmente il superticket applicato da alcune Regioni; da tempo stiamo denunciando, anche attraverso indagini portate avanti dal nostro sindacato, la situazione in cui riversa la sanità e come questo abbia contribuito in parte ad aumentare il numero di cittadini i quali hanno rinunciato ad effettuare prestazioni sanitarie o a rinviarle, o peggio come questo fenomeno abbia spostato i cittadini paganti verso la sanità privata a scapito del Ssn". "Bene - sottolinea ancora Librandi - anche la valorizzazione delle risorse economiche accessorie da destinarsi ai Dirigenti dell’Area Medica, Sanitaria e Veterinaria e l’ Istituzione di una sezione contrattuale nell’ambito del ccnl del S.S.N. per gli I.R.C.C.S. ed Istituti Zooprofilattici sperimentali, con la creazione di uno specifico ruolo professionale per la ricerca sanitaria nell’ambito del comparto sanità".