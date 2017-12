MANOVRA: UIL FPL, BENE CORREZIONI E RISORSE DA NOI VOLUTE (3)

27 dicembre 2017- 14:55

(AdnKronos) - "Positivo anche il percorso intrapreso per il personale della ricerca che dovrebbe portare nel medio termine alla loro stabilizzazione. Un obiettivo che la Uil Fpl vuole raggiungere, come dimostrato con le oltre 50.000 stabilizzazioni dei precari della Pa", aggiunge Librandi."Ed infine siamo soddisfatti per le altre risorse impiegate per il rinnovo dei contratti 300 milioni per il 2016, 900 milioni per il 2017 e 2.850 milioni dal 2018 che serviranno a garantire aumenti medi mensili da 85 euro lordi. Di fatto – conclude Librandi – dopo la firma del ccnl Funzioni Centrali, ci aspettiamo ora di chiudere con urgenza anche i contratti relativi agli Enti Locali e Sanità che dovranno fare da apripista al rinnovo di tutti gli altri contratti, a partire da quello della Sanità Privata sino a quelli del Terzo Settore".