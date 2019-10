29 ottobre 2019- 11:41 Manovra: Unc, 2,13 mln giovani in sovrappeso, sì a tassa su zucchero

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "E' il motivo per cui abbiamo detto sì alla tassa sulle bevande zuccherate ma solo se accompagnata da messaggi educativi. Un quarto dei bambini, infatti, consuma quotidianamente dolci (28,3%) e bevande gassate (24,9%), decisamente troppo". Così Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati dell'Istat dai quali emerge che in Italia ci sono circa 2 milioni 130 mila bambini e adolescenti di 3-17 anni in eccesso di peso.Per questo, aggiunge, "il Governo non deve limitarsi a mettere la tassa, solo per fare cassa, ma deve svolgere un'azione educativa sui corretti stili e comportamenti alimentari, ad esempio attraverso un bollino da mettere sulle confezioni dei prodotti tassati, così da stimolare anche le aziende a mettere in commercio prodotti sempre più salutari", conclude Dona.