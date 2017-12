MANOVRA: UNIMPRESA, TRA IVA E TRAPPOLE FISCALI STANGATA DA 60 MLD IN 3 ANNI (5)

30 dicembre 2017- 10:31

(AdnKronos) - "Ancora una volta i cittadini e le imprese si preparano ad aprire il portafogli per sostenere i conti pubblici: i contribuenti sono spremuti all'osso, ma la manovra va bocciata per sei motivi", commenta il vicepresidente di Unimpresa, Claudio Pucci. La manovra, dice il vicepresidente di Unimpresa, "non contiene misure importanti per tagliare le tasse alle imprese, anzi allontana la nuova Iri che potrebbe progressivamente portare a una aliquota unica per le imprese; rimanda il problema della clausole di salvaguardia dell'Iva al 2019, creando ancora una volta incertezza sul prelievo tributario relativo ai consumi, con un aggravio di quasi 20 miliardi di euro che incombe; non interviene sul costo del lavoro, lasciando intatto il cuneo fiscale e il peso dei contributi a carico delle aziende, che ormai non assumono più a tempo indeterminato, ma sono di fatto costrette a creare solo posti a tempo determinato e quindi un esercito di nuovi precari". E, ancora, prosegue Pucci, la manovra "ignora le esigenze delle famiglie, alle prese con enormi difficoltà soprattutto a causa dell'occupazione in calo e dei redditi in discesa; dimentica la questione del debito pubblico, che continua a rappresentare la principale zavorra per la ripresa economica; non rilancia gli investimenti dello Stato, indispensabili per favorire la crescita del prodotto interno lordo dopo una lunga fase di recessione".