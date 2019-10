30 ottobre 2019- 15:57 Manovra: Vacondio, 'la sugar tax è devastante'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - La sugar tax "è devastante". Sceglie questo aggettivo il presidente di Federalimentare Ivano Vacondio per bocciare questa misura, contenuta nella manovra, che il governo vuole introdurre in Italia. La sugar tax infatti, secondo Vacondio, potrebbe nuocere fortemente a livello di commercio estero, laddove già le etichette a semaforo nutrizionali (nutriscore) penalizzano molte eccellenze alimentari italiane. "Con la tassa sui prodotti zuccherati faremmo fatica a difendere il concetto che lo zucchero è indispensabile se adoperato in maniera corretta" ha detto intervenendo all'assemblea nazionale di Alleanza coop agroalimentare.