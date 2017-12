MANOVRA: VALENTE (M5S), ISTITUIRE FONDO PER MADRI-ATLETE

13 dicembre 2017- 13:17

Roma, 13 dic. (AdnKronos) - “Dopo le iniziali promesse il governo ha deciso di non costituire il fondo per le madri-atlete dalla legge di Stabilità, per questo proponiamo un emendamento che lo istituisce stanziando 40 milioni ogni anno”. E' la proposta di Simone Valente, deputato del M5S in commissione Cultura e Sport.“Oggi in Italia - prosegue - una donna che fa l'atleta a tempo pieno non ha nessuna tutela, anche perché il professionismo per lo sport femminile nel nostro Paese non è riconosciuto, anche se nei fatti esiste. La nostra proposta introduce delle tutele minime, che però sono sacrosante. Ci auguriamo che tutti i partiti non si voltino dall'altra parte e votino la nostra proposta”.“Il ministro Lotti aveva promesso un provvedimento simile, ma poi lo aveva annacquato inserendo fra le destinazioni del fondo numerose altre casistiche. Di fatto quel fondo costituito dal governo così com'è non servirà alla tutela delle donne-atlete. Auspichiamo la più ampia convergenza sulla nostra proposta che sarà votata nei prossimi giorni nell'Aula di Montecitorio”, conclude.