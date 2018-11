12 novembre 2018- 11:23 Manovra: vertice a P.Chigi Conte-Di Maio-Salvini

Roma, 12 nov. (AdnKronos) - Sta per iniziare, a Palazzo Chigi, un vertice tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. La riunione è stata convocata per fare il punto sulla manovra economica, in vista della risposta che il governo italiano dovrà dare entro domani alla Commissione Ue.