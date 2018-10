26 ottobre 2018- 18:38 Manovra: vertice economico a P.Chigi, ma no correttivi sul tavolo

Roma, 26 ott. (AdnKronos) - Vertice economico fiume a Palazzo Chigi sulla manovra. Presenti al tavolo, tra gli altri, i due sottosegretari al Mef Laura Castelli e Massimo Garavaglia, mentre era assente alla riunione il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Il premier Giuseppe Conte, impegnato con il premier libico Fayez al Serraj prima e con l'inviato Onu Ghassan Salamé poi, ha partecipato ai lavori solo in parte.Quel che filtra da Palazzo Chigi è che non ci sarebbero sul tavolo correttivi alla manovra. La parola d'ordine che arriva dall'entourage del premier resta la stessa: "Non arretriamo di un millimetro". Da fonti di governo M5S trapela inoltre che la questione ricapitalizzazione della banche non sarebbe al momento sul tavolo.