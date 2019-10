19 ottobre 2019- 18:28 Manovra: Villarosa, 'Ragioneria stima recupero evasione pari a zero da tetto contante'

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Oggi i tecnici del Ministero Economia e Finanze, 'Ragioneria dello Stato' compresa, ovvero chi realmente lavora sul tema, stima un recupero da evasione pari a zero nel caso in cui il 'tetto' al contante passasse da 3.000 euro a 1.000 euro. Abbiamo presentato numerose proposte di intervento per incentivare gli strumenti di pagamento e anche in quel caso, la risposta è stata: 'recupero evasione zero'". Così in un post su Facebook il sottosegretario all'Economia ed esponente del Movimento 5 Stelle, Alessio Villarosa.