8 dicembre 2018- 08:49 Manovra: voto finale previsto per le 16 alla Camera

Roma, 8 dic. (AdnKronos) - L'aula di Montecitorio riprenderà l'esame della manovra alle 9 sino alle 11.30 quando ci sarà una sospensione dei lavori per la riunione della conferenza dei capigruppo. Le dichiarazioni di voto sul provvedimento inizieranno attorno alle 14 e 30 e saranno trasmesse in diretta tv. Il voto finale è previsto per le 16.