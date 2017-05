MANOVRA: ZAIA, HA RAGIONE CONFARTIGIANATO SU ALLARME PER ECONOMIA

4 maggio 2017- 16:19

Venezia, 4 mag. (AdnKronos) - “L’allarme lanciato da Confartigianato Imprese Veneto è fondato e richiede una risposta forte e concreta. Non c’è altra scelta: il Veneto deve avere autonomia e poter gestire direttamente il gettito fiscale prodotto dal territorio per reinvestirlo in loco, dando alle imprese quel polmone finanziario irrinunciabile per competere in Europa, dove il differenziale fiscale tra l’Italia e gli altri Paesi è al 20%, e nel mondo, dove le recenti scelte degli Usa fanno capire che solo con una massiccia riduzione del peso fiscale è possibile reggere il confronto con Paesi in via di sviluppo che attuano strategie sempre più aggressive. Toccherà quindi a noi veneti affrontare un percorso di vera autonomia”. E’ questo il commento del Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia alla presa di posizione di Confartigianato Imprese Veneto che, con il suo Presidente Agostino Bonomo, punta l’indice contro la manovra correttiva del Governo definendola “un’entrata a gamba tesa” che “ci mortifica come imprese”.“In una situazione come questa – aggiunge il Governatore – 21 miliardi l’anno di residuo fiscale attivo, quello del Veneto nei confronti di Roma, non sono più sostenibili. Si toglie linfa vitale a chi lavora e produce, per mantenere in vita realtà territoriali decotte e in preda ai peggiori sprechi. I tempi delle vacche grasse sono finiti. Oggi non si può più fare. E l’autonomia è l’unica risposta”.