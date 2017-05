MANOVRA: ZAIA, HA RAGIONE CONFARTIGIANATO SU ALLARME PER ECONOMIA (2)

4 maggio 2017- 16:19

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Prima – aggiunge il Presidente – la legge Fornero che, come hanno dimostrato i dati Inapp diffusi ieri, è costata 43.000 posti di lavoro perché le aziende hanno dovuto rinunciare ai loro Piani di assunzione, poi tagli lineari ovunque senza rispetto per i virtuosi, adesso questa nuova ‘manovra’ che, al pari di quelle adottate da Monti a oggi, mette in croce un sistema di imprese piccole e medie, che ha saputo reagire alla crisi ed è passato dalla sedicesima alla nona posizione tra le Regioni europee per la maggiore occupazione manifatturiera. Questo Governo non riesce a fare niente di meglio che inondare di costi, fisco e burocrazia chi deve competere sui mercati”.“Con questa manovra – dice ancora il Governatore – si compie l’ennesima scelta suicida, che colpirà duramente un territorio di imprenditoria sana come il Veneto, perché non si ha il coraggio di recuperare risorse di finanza pubblica laddove gli sprechi sono all’ordine del giorno. Coraggio che non manca da ieri – conclude – ma da cinque lunghi anni, tanti quanti sono quelli dei governi fragili e balbettanti che si sono susseguiti”.