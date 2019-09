28 settembre 2019- 17:25 Manovra: Zingaretti, 'alzare stipendi tagliando tasse sul lavoro'

Roma, 28 set. (AdnKronos) - "Ricostruire fiducia nel Paese. Aprire una nuova stagione di sviluppo per offrire opportunità alle imprese e dare soldi e lavoro a chi non ne ha, o non ne ha a sufficienza. Con la prossima legge di Bilancio bisognerà pagare i debiti fatti da Salvini e iniziare a costruire l'Italia del futuro. Un’Italia più giusta, con maggiori investimenti nella sanità, nella scuola pubblica, negli asili nido. Bisogna alzare gli stipendi a partire da quelli bassi e medi tagliando le tasse sul lavoro". Lo scrive il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in un post su Facebook.