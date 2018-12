18 dicembre 2018- 17:50 Manovra: Zingaretti, totale incertezza, miliardi che appaiono e scompaiono

Roma, 18 dic. (AdnKronos) - "E’ incredibile che a pochi giorni dalla fine dell’anno non ci sia ancora il testo definitivo della Manovra economica: non si conoscono i contenuti e le proposte. Questo è il governo dell’incertezza". Lo dichiara il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti."Regna una grande confusione, miliardi di euro che appaiono e scompaiono, il tutto nella più totale mancanza di chiarezza per i cittadini, gli operatori economici italiani ed esteri, gli investitori internazionali e l’Ue. Hanno ragione i parlamentari del Pd a chiedere, nel rispetto delle prerogative del Parlamento umiliato e offeso da questa sceneggiata, al Ministro Tria di riferire immediatamente nelle commissioni competenti sullo stato della trattativa con l’Ue per evitare la procedura di infrazione. "Per chi si è riempito la bocca in questi anni di trasparenza e della centralità del Parlamento, tenere all’oscuro il luogo in cui sono stati eletti i rappresentanti del popolo è una mossa meschina e truffaldina”.