25 ottobre 2018- 15:03 Mantova: blitz carabinieri in locali centro, 1 denuncia e 5mila euro di multe

Milano, 25 ott. (AdnKronos) - Blitz dei carabinieri in diversi locali pubblici e circoli privati del centro di Viadana, nel mantovano. I militari della locale stazione, unitamente al personale del nucleo investigativo di Mantova, coadiuvati dal Nas di Cremona, hanno effettuato una serie controlli finalizzati alla verifica della regolarità dei rapporti di lavoro e del rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria, rilevando violazioni di carattere amministrativo e penale per oltre 5mila euro. Il fatto più grave si è verificato in uno noto esercizio del paese dove è scattata una denuncia penale e sono state poste sotto sequestro sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione. Il comandante provinciale dei carabinieri di Mantova, Fabio Federici, spiega che "l’intervento è stato deciso per dare un’impronta decisa e ferma su specifiche illegalità" e che "i controlli incentrati sul campo alimentare, del lavoro nero e sulla regolarità delle licenze per gli esercizi pubblici continueranno anche nelle prossime settimane".