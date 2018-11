1 novembre 2018- 12:34 Mantova: controlli a tappeto in notte Halloween, 3 arresti e 23 denunce

Milano, 1 nov. (AdnKronos) - Tre arresti, 23 denunce, 400 persone controllate e contravvenzioni al Codice della Strada per un valore di quasi tremila euro. Questo il bilancio dei controlli messi in atto dai carabinieri del comando provinciale di Mantova nella notte di Halloween.L’operazione, sviluppata in larga scala e condotta tra la città di Mantova, l'hinterland e l'intera provincia, è scattata nella tarda serata di ieri con un intervento simultaneo e coordinato di 90 pattuglie dell’Arma, per un impegno complessivo di 200 militari operanti. Obiettivo controllare gli esercizi pubblici, tra i quali anche quelli per la rivendita di giochi e materiale utilizzato per la festività e contrastare lo spaccio di stupefacenti e la diffusione dell’abuso di alcool.In tutto sono stati effettuati 3 arresti, 23 denunce in stato di libertà e un sequestro di droga. Sono stati identificati 396 soggetti e 219 mezzi ed elevate 17 contravvenzioni al Codice della Strada per un valore di 2.900 euro, oltre alla decurtazione di 93 punti. Ventinove gli esercizi di pubblico ritrovo controllati.