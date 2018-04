21 aprile 2018- 16:12 Mantova: controlli antidroga, 196 persone identificate e 9 denunce

Milano, 21 apr. (AdnKronos) - Nove denunce, 196 persone identificate, 105 mezzi controllati e 18 violazioni al codice della strada. Questo il bilancio di una serie di controlli straordinari condotti dai carabinieri a Mantova nei punti nevralgici del centro cittadino, per potenziare i servizi di controllo del territorio, con particolare riguardo ai reati predatori e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.L'attività ha impegnato i militari dell’aliquota radiomobile di Mantova e le stazioni di Mantova, Castellucchio e Goito. In particolare, i militari del Norm hanno identificato e denunciato un 47enne ritenuto l'autore di una rapina avvenuta lo scorso 11 aprile ai danni di una tabaccheria, oltre ad altre cinque persone, di cui tre italiani e due di nazionalità straniera, ritenute responsabili di una rissa avvenuta in città lo scorso febbraio. Sono stati inoltre denunciati per il reato di ricettazione e invasione di edificio tre cittadini di origine nord-africana senza fissa dimora, irregolari e gravati da pregiudizi.