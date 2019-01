12 gennaio 2019- 10:42 Mantova: controlli antidroga a scuola, sequestrati oltre 10 grammi marijuana

Milano, 12 gen. (AdnKronos) - Controlli antidroga nelle scuole e nei luoghi di ritrovo dei giovani, nel mantovano, hanno portato al sequestro di oltre 10 grammi di marijuana e di altre sostanze. L'operazione, che rientra nel programma 'Scuole Sicure', ha coinvolto anche i militari del nucleo cinofili di Orio al Serio, che hanno setacciato le zone maggiormente frequentate dai giovani, dai locali degli istituti superiori, ai capolinea e alle fermate delle linee che servono le scuole. Due studenti di 18 anni sono stati segnalati come assuntori di sostanza stupefacente per uso personale, dopo essere stati trovati in possesso rispettivamente di 1,36 grammi e 6,29 grammi di sostanza stupefacente, presumibilmente marijuana, nascosta nei rispettivi zaini. Durante i controlli in una classe, inoltre, sono stati trovati sul pavimento due involucri della medesima sostanza, per un peso complessivo di 2,91 grammi. Trovato anche un involucro di 3,2 grammi contenente una sostanza non individuata che sarà inviata presso un laboratorio analisi per essere analizzata.