19 ottobre 2018- 10:38 Mantova: gravi carenze igieniche, multa di 26mila euro a centro massaggi

Milano, 19 ott. (AdnKronos) - Gravi carenze igienico-sanitarie e violazioni delle normative sulla privacy sono state riscontrate dai carabinieri nel corso di un’attività ispettiva in un centro massaggi gestito da cinesi nel centro di Ostiglia, nel mantovano. I militari, coadiuvati dal personale del dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria dell’Ats Val Padana di Mantova, hanno elevato contravvenzioni amministrative per un totale di 26.387 euro, avanzando inoltre la richiesta all’autorità locale di pubblica sicurezza per la sospensione dell’attività.