16 luglio 2018- 16:39 Mantova: prosciuga il conto della madre e la minaccia con la pistola, arrestato

Milano, 16 lug. (AdnKronos) - Un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri di Guidizzolo e Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, per violenza privata, appropriazione indebita e omessa custodia di armi. Chi è la vittima? La madre, con cui il 53enne convive. L'anziana si accorge che il suo conto corrente è stato letteralmente prosciugato: manca quasi un milione di euro. Un rimprovero di troppo e il figlio scatta, puntandole contro una pistola. La madre, quasi 80enne, chiama i carabinieri, che si fanno consegnare subito l'arma dal 53enne. Dai successivi controlli emerge che l’uomo possiede numerose pistole, tutte regolarmente denunciate, ma custodite in maniera illegale, nei cassetti della casa, alcune anche con i colpi inseriti. Le armi sono sottoposte a sequestro.