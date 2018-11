22 novembre 2018- 19:58 Mantova: sbalzato da moto, gravissimo

Milano, 22 nov. (AdnKronos) - Un diciassettenne è sbalzato dalla sua moto dopo un incidente, a Solferino, in provincia di Mantova, ed è in condizioni gravissime. L'incidente è avvenuto alle 16.50 ed è stato necessario l'elisoccorso per portare il giovane all'ospedale di Brescia.