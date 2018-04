25 aprile 2018- 12:22 Mantova: sfruttava manodopera clandestina, imprenditore arrestato (2)

(AdnKronos) - Il 37enne, gestore dell'attività, è stato arrestato in concorso con il titolare dell’attività, un connazionale 40enne. Nei confronti dei due uomini, oltre alle sanzioni amministrative per oltre 22mila euro, è stato adottato un provvedimento di sospensione dell’attività. Il laboratorio è stato sequestrato, con i trentaquattro macchinari e la merce presenti all’interno, per un valore totale di circa 30mila euro. I quattro lavoratori irregolari sono stati denunciati a piede libero; per loro è scattato anche un provvedimento di espulsione.