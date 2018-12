16 dicembre 2018- 11:33 Manvora: Della Vedova, quota 100 sbagliata come reddito cittadinanza

Roma, 16 dic. (AdnKronos) - "Reddito di cittadinanza e quota 100 sono misure entrambe sbagliate e andrebbero ritirate entrambe per contenere il deficit e fare posto a riforme e investimenti su ricerca e istruzione, per la competitività delle aziende e l'attrazione di investimenti". Lo ha detto il coordinatore di +Europa, Benedetto Della Vedova, intervenendo a Pescara a un incontro di +Europa. "Siamo in zona Cesarini e ancora il Governo finge di negoziare con l'Europa ma non ha risolto i nodi principali della manovra sui quali la maggioranza litiga ancora ogni giorno con toni piu' accesi. È vero che il reddito di cittadinanza finirebbe, per come e' previsto, per produrre lavoro nero e assistenzialismo inefficiente. Ma i prepensionamenti sono una misura altrettanto inefficiente e insostenibile, destinata- ha concluso Della Vedova- a scaricare nuovo debito sulle generazioni future senza generare nuova occupazione".