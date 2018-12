27 dicembre 2018- 12:33 Marcegaglia: costruirà con Engie due centrali a gas per lavorare acciaio

Milano, 27 dic. (AdnKronos) - Il gruppo metalsiderurgico Marcegaglia ha sottoscritto con Engie, player dell’energia e servizi, un accordo per costruire nei suoi stabilimenti di Ravenna e di Gazoldo degli Ippoliti (Mantova) due centrali a gas per la produzione di energia elettrica e di calore. Lo annuncia la società.I due impianti di cogenerazione termica, che saranno gestiti da Engie, entreranno in funzione entro il 2020 e svilupperanno una potenza complessiva di 50 megawatt, 30 a Ravenna e 20 a Gazoldo degli Ippoliti, In grado di soddisfare quasi interamente il fabbisogno energetico dei due siti produttivi di Marcegaglia per la lavorazione dell’acciaio, con una riduzione dei costi elettrici di oltre il 25 % e delle emissione di sostanze nocive nell’atmosfera del 30 %. L’investimento per la realizzazione delle due centrali ad alta efficienza energetica in partnership tecnica con Engie si aggirerà intorno ai 50 milioni di euro e rientra nel piano di rafforzamento competitivo di tutti i vari segmenti di attività del gruppo industriale mantovano, che nel 2019 ammonterà in totale a circa 150 milioni di euro.