8 agosto 2019- 12:18 Marcinelle: Zingaretti, 'fare tesoro sacrificio vittime'

Roma, 8 ago. (AdnKronos) - "Ricordiamo con commozione le vittime dei tragici eventi di Marcinelle accaduti 63 anni fa. E tra loro i 136 nostri connazionali che hanno perso la vita dentro una miniera belga. Italiani che erano emigrati in un contesto molto complicato per loro, pieno di insidie e difficoltà". Lo afferma il segretario del Pd, Nicola Zingaretti."Vogliamo tenere viva la loro memoria con immensa gratitudine, facendo tesoro -aggiunge- del loro sacrificio anche per il presente e per il futuro nella ricerca continua di migliori opportunità di lavoro e di una piena sicurezza per tutti i lavoratori”.