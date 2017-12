MARCOLIN: RINNOVATO ACCORDO LICENZA EYEWEAR CON SWAROVSKI

5 dicembre 2017- 18:56

Milano, 5 dic. (AdnKronos) - Swarovski e Marcolin Group hanno rinnovato per ulteriori cinque anni l’accordo di licenza a livello internazionale per il design, la produzione e la distribuzione delle montature da sole e da vista per i marchi Swarovski e Atelier Swarovski. Nadja Swarovski, membro del Consiglio di amministrazione Swarovski, ha commentato: “Siamo lieti di rinnovare l’accordo con Marcolin Group che, durante tutta la nostra collaborazione, ha tradotto la nostra visione in occhiali sensazionali dimostrando un’autentica comprensione del dna del nostro marchio. Siamo certi che negli anni la nostra partnership crescerà per dimensione e qualità.”"Questo accordo di rinnovo - ha aggiunto Massimo Renon, Ceo di Marcolin Group - evidenzia la volontà delle due aziende di sviluppare una strategia a lungo termine per l’ulteriore crescita e internazionalizzazione del marchio; i modelli realizzati oggi da Marcolin Group sono l’epitome del savoire-faire Swarovski. La loro eccellenza in termini di maestria e creatività nell’utilizzo di cristalli di pregio e di gemme autentiche ed artificiali di alta qualità, si rafforza unitamente all’expertise di Marcolin Group".