11 marzo 2019- 22:08 Marcuzzi chiede scusa

Roma, 11 mar. (AdnKronos) - "Chiedo scusa a nome mio e del programma per avere oltrepassato il limite". Lo ha affermato, all'indirizzo del pubblico, la conduttrice dell'Isola dei Famosi Alessia Marcuzzi, stasera in apertura di puntata, chiedendo poi di aprire il collegamento con l'Isola dove Riccardo Fogli ha ascoltato le sue parole: "Io ti devo chiedere scusa, nella scorsa puntata ti ho fatto vedere delle immagini che ti hanno messo a dura prova, non mi aspettavo la tua reazione, ti avevo visto così forte", ha aggiunto la Marcuzzi La conduttrice si è poi scusata anche per non aver manifestato immediatamente solidarietà a Fogli: "Sono rimasta spiazzata, un po' fredda, ti chiedo scusa. Durante la settimana ti ho visto forte", e ancora, "mi hai dato una grande lezione di vita, con il tuo comportamento mi hai insegnato tante cose; ti ringrazio tanto e ti chiedo davvero scusa". Marcuzzi ha poi chiesto a Fogli se voleva dire qualcosa e lui, chiaramente commosso, gli occhi lucidi, ha mormorato un grazie e si è voltato come per nascondere il volto alla telecamera, levandosi auricolare e microfono e andando dopo poco a raggiungere gli altri 'naufraghi'.La conduttrice ha atteso qualche secondo poi ha detto, "Ricominciamo, ricominciamo con quest'isola". Marcuzzi non ha fatto altri riferimenti alla vicenda per cui si è scusata ovvero quella del video di Fabrizio Corona su un presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli che la settimana scorsa era stato mostrato in diretta a quest'ultimo, facendo scoppiare in lacrime l'artista 70enne.