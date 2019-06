12 giugno 2019- 16:14 Mare: Pantelleria conquista le Cinque Vele

Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - Il mare di Pantelleria conquista le Cinque Vele di Legambiente e Touring Club. L'isola siciliana entra così di diritto nella guida de 'Il mare più bello 2019' presentata questa mattina a Roma. Indicata come "una delle più suggestive isole minori italiane", Pantelleria è stata premiata anche per la sua capacità di risollevarsi dopo il violento incendio del 2016 che ha distrutto centinaia di ettari di bosco. "Da qui - si legge nella motivazione - l’avvio di una nuova stagione fatta di iniziative di promozione e tutela di uno dei paesaggi agrari fra i meglio conservati del nostro Paese. Famosa per ospitare sul proprio territorio ben due beni tutelati dall’Unesco (i vitigni ad alberello e i muretti a secco che delimitano gli antichi terrazzamenti a picco sul mare), Pantelleria può vantare un paesaggio particolarmente pittoresco e una comunità che ha saputo custodire un territorio ancora integro con eccezionali emergenze naturalistiche e geologiche".