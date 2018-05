7 maggio 2018- 15:55 Mare: sindaco Jesolo, nostra spiaggia per la 15ma volta si conferma Bandiera Blu

Venezia, 7 mag. (AdnKronos) - La grande Bandiera Blu delle Spiagge italiane, simbolo di qualità ambientale delle località balneari è stata ritirata questa mattina al Cnr di Roma dall’assessore all’ambiente della Città di Jesolo, Otello Bergamo. Per la quindicesima volta, Jesolo conquista il prestigioso riconoscimento, conferito annualmente in 49 paesi dalla FEE, “Foundation for Environmental Eucation” (Federazione per l’Educazione Ambientale), dimostrando così di essere costantemente al passo con i tempi e capace di migliorare i servizi e le prestazioni ambientali richieste.“Per i milioni di turisti che ogni anno arrivano nella nostra città - ha dichiarato l’assessore all’ambiente di Jesolo, Otello Bergamo - non c’è biglietto da visita migliore della Bandiera Blu per presentare la località. Un riconoscimento che è diventato nel tempo simbolo di una Jesolo attenta alle tematiche ambientali e che, di anno in anno, si impegna per migliorare sempre di più gli standard qualitativi e i servizi che mette a disposizione degli ospiti. Questo importante vessillo svetterà anche nel 2018 su tutto il litorale jesolano ed è per noi motivo di orgoglio; la riprova di un sistema città che funziona, con un’amministrazione attenta e in prima linea al fianco delle associazioni di categoria e di quegli imprenditori e cittadini che contribuiscono a fare grande Jesolo”.A confermare il valore della Bandiera Blu, sono i 32 stringenti criteri, che aggiornati periodicamente e a cui le località devono dar prova di attenersi per poter ottenere la certificazione. Tra questi, il più importante riguarda la qualità delle acque di balneazione, verificata dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) e che per il litorale jesolano risulta eccellente, ma non solo.