7 maggio 2018- 15:55 Mare: sindaco Jesolo, nostra spiaggia per la 15ma volta si conferma Bandiera Blu (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Ulteriori requisiti vedono coinvolti tutti i servizi erogati sul territorio, come la raccolta dei rifiuti e la depurazione delle acque, la promozione della mobilità sostenibile, la fruibilità dell’ambiente e la tutela della natura. Ci sono poi i servizi sull’arenile, dal salvataggio ai servizi igienici, passando per la pulizia della spiaggia e fino all’accessibilità e fruibilità della stessa da parte di persone con disabilità. Ancora, la presenza di iniziative rivolte all’educazione ambientale per turisti, cittadini e giovani, come il programma Eco-Schools che da diversi anni vede impegnati gli istituti scolastici jesolani.E’ il rispetto di questi e altri requisiti, scrupolosamente esaminati sia dalla commissione internazionale che da quella nazionale, che ha permesso a Jesolo di affiancarsi alle altre 368 spiagge italiane nella conquista della Bandiera Blu.