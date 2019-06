10 giugno 2019- 10:08 Marina: Mattarella, 'testimone di cultura Italia e valori Costituzione'

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - "Le navi ed il personale della Marina militare nell’assolvimento dei compiti istituzionali, operano, in Italia e all’estero, come avviene ad esempio con l’operazione Atalanta dell’Unione europea, nel contrasto alla pirateria, e con Mare sicuro, nella lotta contro il terrorismo internazionale e per la protezione delle linee di comunicazione e delle infrastrutture nazionali in mare aperto, testimoniando, contemporaneamente, la cultura dell’Italia e i valori della Costituzione". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al capo di stato maggiore, ammiraglio di squadra Valter Girardelli, in occasione della Giornata della Marina militare."Componente qualificata del sistema di difesa nazionale, impegnata nel processo di rinnovamento verso una sempre più necessaria integrazione interforze, la Marina -prosegue il Capo dello Stato- costituisce con i suoi mezzi tecnologicamente avanzati, i suoi uomini e le sue donne, uno degli assetti di eccellenza. Il mare rappresenta sempre più una dimensione strategica e, per il nostro Paese in particolare, posto al centro del Mediterraneo, una risorsa imprescindibile. La garanzia della libera navigazione e del libero commercio è un carattere essenziale del mantenimento di una condizione di pace e cooperazione internazionale". "I marinai -conclude Mattarella- sono un patrimonio prezioso di persone impegnate a tutelare libertà e sicurezza del nostro Paese, presenti nel momento del bisogno, anche a supporto della popolazione civile".