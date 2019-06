10 giugno 2019- 10:58 Marina Militare: Casellati, 'orgoglio della Repubblica'

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - La Marina militare è un orgoglio della Repubblica. Se le nostre coste sono sicure e le acque che circondano la Penisola continuano ad essere mari di pace e di libertà, il merito è anche della sua preziosa opera". Lo afferma il presidente del Senato Elisabetta Casellati in occasione della Festa della Marina Militare che si celebra oggi. "L’importanza della Marina, per il nostro Paese, è testimoniata -aggiunge la seconda carica dello Stato- dai servigi che ha reso all’Italia in passato e dal contributo che oggi i suoi uomini e le sue donne danno in tutte le emergenze che ci sono nel Mediterraneo, in particolare quelle umanitarie. A tutti i marinai italiani va il nostro grazie per la loro professionalità e umanità e per il lustro che, in tutte le loro attività, riescono a dare al Paese anche sul piano internazionale".