24 settembre 2018- 15:32 Marmolada: Pd Veneto, Consiglio passerella, votato un documento inutile

Venezia, 24 set. (AdnKronos) - “Che senso ha riunire un Consiglio a tremila metri per approvare un documento che invita la Giunta a mandare una lettera ai parlamentari? Oggi non è stata presa nessuna decisione che migliora la qualità della vita dei bellunesi. È un voto assolutamente inutile”. Così il gruppo regionale del Partito Democratico argomenta la mancata partecipazione alla seduta odierna a Rocca Pietore per rivendicare l’appartenenza del ghiacciaio della Marmolada al Veneto.“È inutile fare passerelle, pensando di illudere le persone quando per anni non si sono mai affrontati in maniera seria i problemi della montagna. Zaia rivendica l’impegno della sua Giunta? Gli ricordo che per i Mondiali di sci a Cortina è stato il Governo Gentiloni a stanziare 300 milioni, per l’elettrificazione ferroviaria della tratta Feltre-Belluno-Vittorio Veneto il ministro delle Infrastrutture Delrio ha messo 110 milioni. Ci dica, invece, per le Olimpiadi 2026 quante risorse garantirà il Governo Lega-Cinque Stelle ammesso che poi si facciano sul serio”, attacca il capogruppo del Pd Stefano Fracasso.