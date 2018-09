24 settembre 2018- 15:32 Marmolada: Pd Veneto, Consiglio passerella, votato un documento inutile (2)

(AdnKronos) - “La politica risponda con i fatti e non con i teatrini, basta fiction. Abbiamo assistito a una sfilata della Giunta che non ha aggiunto niente. Servizi sociosanitari che chiudono, gestione delle strade, autonomia per la Provincia di Belluno? Silenzio assoluto. Questi signori governano il Veneto da decenni, ci dicano quali provvedimenti hanno preso o vogliono prendere per migliorare la quotidianità di chi vive in montagna. La seduta si può sintetizzare in tre parole: chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere. Proprio le cose che i veneti non sopportano”, rincara Graziano Azzalin.“Una passerella fine a se stessa, dove per regolamento i singoli consiglieri nemmeno potevano intervenire visto che la parola era limitata a un solo rappresentante per gruppo. Che senso ha andare sulla Marmolada per votare una mozione che non cambia niente in merito, visto che la Giunta ha già fatto ricorso? Questo Consiglio è stata pura aria fritta - protesta il consigliere Andrea Zanoni - Il nostro gruppo non ha potuto far votare un documento per la montagna e non era neanche possibile emendare il testo della maggioranza senza accordo del presentatore. Infine è grave la strumentalizzazione dei caduti della Grande Guerra, accusando gli assenti di non conoscere la storia. Il 24 settembre non c’è alcuna ricorrenza e il presidente del Consiglio lo sa bene, ma preferisce usare i morti come foglia di fico per mascherare una passerella ad alta quota, con buffet e foto ricordo per il record del ridicolo, il Consiglio regionale più alto d’Europa”.