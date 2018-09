24 settembre 2018- 12:38 Marmolada: Ruzzante (LeU), unico che può cambiare forse i confini è Salvini (2)

(AdnKronos) - "Il vicesindaco di Canazei, vicino alla Lega Nord, ha brindato alla conferma del parere dell’Agenzia del territorio: l’unico che, forse, potrebbe modificare quella decisione è il ministro Salvini. Non credo sia possibile, ma se esiste questa possibilità sta a Salvini decidere. Si mettano allora d’accordo la Lega trentina con quella Veneta. Il Consiglio regionale non può fare nulla”, sottolinea. Ruzzante ha poi precisato: “Avrei partecipato alla seduta se oggi fosse stato posto oltre al tema dei confini il ben più pregnante tema della montagna. La montagna veneta si sta spopolando e il Veneto perde giovani: dopo la Lombardia siamo la regione vede i giovani abbandonare il territorio e proprio la montagna è la più penalizzata da questo andamento. E poi - incalza Ruzzante -vogliamo parlare del servizio socio-sanitario nelle aree di montagna? Vogliamo parlare della carenza dei Pronti Soccorso denunciato dai sindaci? Parliamo o no dell’Autonomia del Bellunese votata un anno fa dalla popolazione ma mai applicata? Avevo ammonito al momento del voto sull’assestamento di Bilancio, proponendo di stanziare almeno un milione di Euro per i piccoli Comuni di Montagna per dare un gesto concreto di vicinanza: neanche questo è stato fatto. Non si parla della montagna vera e per questo non partecipo anche se sono qui, come dicevo, per dimostrare che sono vicino alla gente che abita e vive nella nostra montagna”.