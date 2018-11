21 novembre 2018- 18:36 Match truccati, Bracciali radiato

Londra, 21 nov. (AdnKronos) - Daniele Bracciali, è stato radiato dal tennis mondiale dopo essere stato riconosciuto colpevole di partite truccate, dalla Tennis Integrity Unit (TIU) che gli ha comminato anche una sanzione pecuniaria di 250mila dollari per la vicenda di scommesse legate al torneo Atp di Barcellona del 2011. Dura sanzione anche per Potito Starace, ora ritiratosi, che è stato squalificato per dieci anni da ogni attività legata al tennis oltre ad avere una ammenda di 100mila dollari. Entrambi potranno fare appello alla Corte Arbitrale per lo Sport. "In una decisione annunciata oggi, che segue un'udienza disciplinare tenutasi a Londra il 18-19 settembre, il Prof Richard H McLaren ha trovato (Bracciali) colpevole di reati di partite truccate relativi al torneo ATP 500 a Barcellona nell'aprile 2011", ha spiegato il TIU in una dichiarazione, sostenendo che Bracciali "ha facilitato le scommesse relative alle partite a Barcellona".