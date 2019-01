19 gennaio 2019- 19:58 Matera 2019: Mattarella, 'cultura unisce Europa e genera solidarietà'

Matera, 19 gen. (AdnKronos) - "La cultura costituisce il tessuto connettivo della civiltà europea. Non cultura di pochi, non cultura che marca diseguaglianza dei saperi -e dunque delle opportunità- ma cultura che include, che genera solidarietà; e che muove dai luoghi, dalle radici storiche". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia per Matera capitale della cultura europea."L’idea stessa di Europa -ha aggiunto il Capo dello Stato- si fonda, in misura fondamentale, sul valore riconosciuto alla cultura delle sue genti".