MATTARELLA: AFFRONTARE SFIDE FUTURO SENTENDOSI COMUNITà (2)

23 gennaio 2018- 14:09

(Ba) - "Le Grotte di Castellana -ha poi aggiunto il Presidente della Repubblica- sono una meraviglia d'Italia. Quando Franco Anelli è sceso per la prima volta nelle Grotte ha aperto una strada di straordinaria importanza, acquisendo un grande merito storico nel nostro Paese: è stato non soltanto lo scopritore ma il valorizzatore delle Grotte, aiutato dai castellanesi, da Vito Matarrese soprattuto". "E' stata una volontà di scoperta, una sete di conoscenza che lo ha animato, una volontà di comprendere, scoprire e conoscere e far conoscere la natura. Per questo Franco Anelli non era soltanto uno speleologo, figura di riferimento iniziale della nostra speleologia, ma era uno studioso a tutto tondo in tanti, diversi versanti della cultura: geografo, studioso della natura nel suo complesso, dell'antichità, di ere lontane, del rapporto tra l'uomo e la natura, consentendo alla Puglia e questo territorio in particolare un'ulteriore opportunità per la sua economia, per la sua vita, per il suo ruolo nel nostro Paese e non soltanto nel nostro Paese, ma in quella che oggi è la nostra dimensione comune in Europa". "Le Grotte sono uno spettacolo straordinario che attrae costantemente una quantità di visitatori, che sottolinea la bellezza di questo territorio. Ma Castellana e il suo territorio -ha concluso Mattarella- è piena di fascino anche per quello che vi è in superficie: per la bellezza del luogo, per la grande quantità di profili in cui si svolge l'attività di queste popolazioni".