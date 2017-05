MATTARELLA: BISOGNA AVERE FIDUCIA NELLA VITA E NEL FUTURO

29 maggio 2017- 14:39

Pieve di Cento (Bo), 29 mag. (AdnKronos) - "Da qui viene un messaggio di fiducia nella vita e nel futuro e in questa nostra stagione attraversata da tanti fenomeni negativi ma anche da tanti esempi di generosità, questo messaggio di fiducia nel futuro, nella ricostruzione realizzata e in corso di completamento e di fiducia nella vita è davvero prezioso". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visitando la casa della musica a Pieve di Cento, nelle zone colpite dal terremoto in Emilia di cinque anni fa.