10 giugno 2019- 13:20 **Mattarella: 'Cern esempio unificante in epoca di preoccupanti contrasti'**

Ginevra, 10 giu. (AdnKronos) - "Non sfugge a nessuno il valore e il significato unificante della collaborazione che qui si svolge, concretamente, ogni giorno, in una stagione in cui affiorano preoccupanti tendenze alle divaricazioni in ambito internazionale". Lo affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la sua visita al Cern di Ginevra.